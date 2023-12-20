Chery elektrikli Omoda E5 ile farkındalık yaratıyor: Sokak hayvanları için yola çıkıyor

Çin’in en büyük otomotiv ihracatçısı Chery elektrikli modeli Omoda E5 ile dünyanın farklı ülkelerinde farkındalık yaratmak için hareket ediyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.12.2023 - 11:50
Chery elektrikli Omoda E5 ile farkındalık yaratıyor: Sokak hayvanları için yola çıkıyor
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Çinli otomotiv üreticisi Chery, SUV markası Omoda ile çevre dostu mobilitenin gelişiminde yer alıyor. Yeni enerji teknolojisine odaklanan marka, kısa sürede Omoda E5’i pazara sundu. 

Güneydoğu Asya, Güney Amerika ve sağdan direksiyonlu birçok bölgede tanıtımı gerçekleştirilen Omoda E5, küresel çevre dostu hareketini ve düşük karbon dönüşümünü tamamen kolay hale getirecek. 

Çin’in en büyük otomotiv ihracatçısı olan Chery, yüksek teknolojili üretim gücüyle küresel pazarda dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. 

OMODA KULLANICILARLA EL ELE VERİYOR

OMODA kullanıcılarla iletişim kuruyor ve çevre dostu sürdürülebilir kalkınmaya ve sosyal refaha katkıda bulunmak için onlarla el ele vermeye devam ediyor. Bu kapsamda OMODA, 7 Ocak 2024’te Malezya'nın Dataran Wawasan kentinde "Yeni Çevre Dostu Hayata Yeni Bir Yolculuk" temalı bir şehir koşusuna ev sahipliği yapacak. Etkinlikte 3 binin üzerinde katılımcı olacak. Malezya hükümetinin merakla beklediği OMODA E5 modeli, etkinliğin temposunu belirleyen otomobil olacak. 

OMODA, ekosistemi tam anlamıyla oluşturmak üzere Meksika'daki çevre koruma aktivisti Arturo Islas Allende ile birlikte O-ACTIONS programını da başlattı. Programın 50 milyon kişiye ulaşması bekleniyor. Proje çevre koruma ve sosyal bakım konularında daha fazla katılımcı çekmeyi amaçlıyor. Programın ilk etkinliği “Köpek Sahiplendirme” aralık ayında gerçekleştirilecek. OMODA, sokak köpeklerinin kurtarılması ve onlara barınak sağlanması için 100 bin ABD Doları tutarında fon sağlayacak. 


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