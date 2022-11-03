Üsküdar'da tepki çeken asker konvoyuna ceza yağdı
İstanbul Üsküdar'da asker eğlencesinde Tantavi Tüneli'nde trafiği kapatıp, konvoy halinde ilerlerken tehlikeli hareketler yapan 4 sürücüye toplam 16 bin 208 lira idari para cezası uygulandı.
Üsküdar Şile Otoyolu Tantavi Tüneli'nde 29 Ekim Cumartesi günü asker uğurlayan bir grup, oluşturdukları araç konvoyuyla tünel içinde durdu. Yolu kapatıp araçlarından inen grup, sloganlar atarak dans etti. Diğer sürücülerden gelen tepki nedeniyle, yeniden araçlarıyla hareket eden grup, konvoy halinde devam etti.
Konvoydakilerden biri tünelden ayrılırken kapısı açık hafif ticari araçtan sarkarak ilerledi. Bir diğer otomobil sürücüsü ise akan trafiğe aldırmadan drift attı. Trafiktekiler için tehlike oluşturan bu görüntüler, tünel boyunca sürdü.
Sosyal medyada paylaşılması sonrası tepki çeken görüntüler nedeniyle Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda konvoy yaparak yol kapatan ve trafik akışını engelleyen sürücülerin M.O., A.K., Ö.D. ve R.K. olduğu tespit edildi.
Sürücülerden M. O.'ya 'Drift yapmak' maddesinden 9 bin 125 lira, 'Trafik düzeni ile ilgili kurallara uymamak' maddesinden 196 lira, 'Tehlikeli şerit değiştirmek' maddesinden 427 lira olmak üzere toplamda 9 bin 748 lira, diğer sürücülere de çeşitli kural ihlalleri nedeniyle 6 bin 460 lira, 4 sürücüye toplamda 16 bin 208 lira para cezası para cezası uygulandı.
Otomobilden sarkarak drift yapan M.O.'nun sürücü belgesi 60 gün süreyle geri alınırken, hakkında adli işlem yapılmak üzere polis merkezine teslim edildi.
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