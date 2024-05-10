Üsküdar’da yanan midibüs köprü trafiğini durdurdu

Üsküdar’da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde bir midibüsün motor kısmından dumanlar yükseldi. Yanan araca itfaiye ekipleri müdahale ederken, köprü trafiği Avrupa yönüne bir süreliğine durdu.

İHA
Yayınlanma: 10.05.2024 - 08:33
Üsküdar’da yanan midibüs köprü trafiğini durdurdu
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Olay, Üsküdar Beylerbeyi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu’dan Avrupa’ya geçiş güzergahında saat 07.10 sıralarında yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen bir midibüsün seyir halindeyken motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı.

Sürücüsü tarafından yangın tüpüyle söndürülmeye çalışılsa da alevler ve duman tüm aracı sardı. Köprü üzerindeki polis ekipleri tarafından araç trafiği Avrupa yönüne durduruldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçtaki yangını söndürdü. Polis ekipleri olayın ardından trafiği kontrollü şekilde ilerletirken, olayla ilgili inceleme başlattı.


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