İBB'ye yönelik operasyonda ikinci dalga... İşte gözaltına alınan isimler!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik bu sabah başlatılan ikinci dalga operasyonda, 47 kişi gözaltına alındı. Çok sayıda üst düzey yetkilinin de aralarında bulunduğu isimler arasında, Dilek İmamoğlu'nun ağabeyi Cevdet Kaya ile Murat Ongun'un eşi Gözdem Ongun da var.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik başlatılan ikinci soruşturma kapsamında 53 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 47 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınan isimler arasında; İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay, İSKİ Genel Müdür Yardımcısı Begüm Çelikdelen, İBB İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Ramazan Gülten, İBB Başkanı İmamoğlu'nun Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu, Dilek İmamoğlu'nun ağabeyi iş insanı Cevat Kaya ve Murat Ongun'un eşi Gözdem Ongun'un olduğu öğrenildi.
Gözaltına alınanların tam listesi şöyle:
Ali Rıza Akyüz - Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı
Turan Aydoğan - CHP Eski İstanbul Milletvekili
Elçin Karaoğlu - İBB Boğaziçi İmar Müdürü
Turgut Tuncay Önbilgin - İBB Eski Genel Sekreteri
Murat Yazıcı - İBB Eski Genel Sekreteri
Mehmet Çakılcıoğlu - İBB Eski Genel Sekreteri
Fatih Özçelik - İBB Emlak Yönetimi Başkan Vekili
Hakan Aplak - İBB Avrupa Yakası Zabıta Müdürü
Nazan Başelli - İBB Anadolu Yakası Zabıta Müdürü
Onur Soytürk - İstanbul İmar İnşaat Anonim Şirketi Eski Genel Müdürü
Engin Ulusoy - İBB Eski Zabıta Daire Başkanı
Murat Selvi - İBB Eski Mali Hizmetler Daire Başkanı
Nurten Uğursoy - İBB Yazıişleri ve Kararlar Daire Başkanı
Serap Öbekçi - Etüd ve Proje Daire Başkanı
İhsan Yılmaz - Etüd ve Proje Daire Başkanı
Ali Ayçiçek - İBB Eski Emlak Yönetimi Daire Başkanı
Adem Şanlısoy - İSKİ Çevre Denetim Daire Başkanı
Naim Erol Özgüner - İBB Eski Bilgi İşlem Daire Başkanı
Melih Geçek - İSBAK Eski Yönetim Kurulu Üyesi
Erdinç Çolak - Kültür A.Ş. GMY
Onur Aldı - Kültür A.Ş. GMY
Hakan Karaköse - Kültür A.Ş. Reklam Müdür Yardımcısı
Yakup Öner - Danışman- İBB Mühendis
Hülya Kırlıkova - Kültür A.Ş. çalışanı
Yeşim Özay - Kültür A.Ş. çalışanı
Oya Özinan - Kültür A.Ş. çalışanı
Mustafa Kemal Özcengiz - Kültür A.Ş. çalışanı
Onur Can Tekbaş - Kültür A.Ş. çalışanı
Faik Özberk - Kültür A.Ş. çalışanı
Gökhan Köseoğlu - Kültür A.Ş. Reklam Şefi
Metin Bal - Kültür A.Ş. Reklam Şefi
Songül Çar - İSPER Uzman
Fikret Şimşek - İş insanı
Yılmaz Şimşek - İş insanı
Dursun Balcıoğlu - İş insanı
Rasim Kaya - İş insanı
Mete Mağden - İş insanı
Meral Çakır - Mali Müşavir
Cevat Kaya - İş insanı
Mehmet Şahin - Emlak Danışmanı
Çağlar Türkmen - Güvenlik
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