Üst düzey isimler, eski bir bakan ve fuhuş baskını: AKP'nin ilham kaynağı hakkında suç duyuruları

17 Kasım 2021 Çarşamba, 21:32

Türkiye'nin 39'uncu partisi 14 Ağustos 2001'de kuruldu. Adı, Adalet ve Kalkınma Partisi'ydi (AKP), amblemi ise ışık saçan ampuldü.

AKP'nin kurucuları kadar amblemi de gündem oldu. Işık saçan ampulün esin kaynağının ne olduğu ise merak konusuydu. İlerleyen yıllarda ışık saçan ampule bir iş insanının ilham kaynağı olduğu ifade edildi. O iş insanı otomobil ampulü üreten Akışık firmasının kurucusu Adil Üstündağ'dı. Üstündağ'ın ayrıca Green Park adında otelleri de vardı.

Üstündağ, AKP'nin kuruluşundan iki yıl sonra yaptığı açıklamda, partinin kurucularından Recep Tayyip Erdoğan'ı 1998 yılından beri tanıdığını 14-15 defa oteline geldiğini söyledi. Üstündağ açıklamasının devamında ise "Ben Türkiye'nin ilk yerli oto ampul üreticisiyim. Şirketimin adı Akışık. Ak Parti'nin kuruluşu Merter Green Park Oteli'nde gerçekleşti. Ampul ve AK fikri de buradan çıktı. Hatta ampulün görünümünü de gerçeğe uygun olarak ben tamamladım" dedi.

Üstündağ ile AKP ilişkisi parti kurulmadan önce de vardı. Başta Erdoğan olmak üzere AKP'nin önde gelenleri kuruluş çalışmalarını Üstündağ'ın otellerinde gerçekleştirdi. Ve AKP'nin yükselişiyle Üstündağ da yükseldi.

FUHUŞ VE KOKAİN İDDİASI

2010 yılına gelindiğinde, Green Park Pendik Oteli'nin açılışı dönemin başbakanı Erdoğan tarafından yapıldı. Açılışa çok sayıda devlet görevlisi katıldı. Açılışta konuşan Erdoğan, Adil Üstündağ'a teşekkür etti, başarılarının devamını diledi ve besmele ile kurdeleyi kesti.

Green Park, Türkiye'nin dört bir yanına yayılmaya devam etti. 2015 yılında ise en büyük otellerinden birini bürokrasinin merkezine, Ankara Çankaya'da Çukurambar bölgesinde açtı. Burada açılan otelde bakanlıkların toplantıları yapıldı. Çok sayıda devlet görevlisi görüşmelerini burada gerçekleştirdi. Otelde büyük salonların dışında, lüks odalar da vardı. Ve bu otelde sadece devlet işleri görülmedi.

Hakkında organize suç örgütü yöneticisi olduğu iddiasıyla iddianame hazırlanan Sedat Peker, geçen günlerde Twitter'dan yaptığı açıklamada, Çukurambar'daki Green Park Otel'de uyuşturucu ve fuhuş partileri verildiğini öne sürdü. Peker burada, bürokratların ve iş insanlarının kokain ve fuhuş partilerine katıldığını, bürokrat bir kadının olaya şahit olmasıyla ihbarda bulunduğunu, otele baskın yapıldığını iddia etti.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Green Park otellerindeki skandallar bundan ibaret değildi. Sık sık AKP'nin amblemine esin kaynağı olduğunu söyleyen ve "AKP benim otellerimde kuruldu" diyen Üstündağ'ın çalışanlarını tehdit ettiği, küfürler savurduğu ortaya çıktı. Üstündağ hakkında eski çalışanları tarafından onlarca şikayet vardı. Aralarında idarecilerin de olduğu eski çalışanlar, Adil Üstündağ'ın kendilerine boş senet imzalattığını öne sürüp suç duyurusunda bulundu. İmzalatılan senetlerin ardından yüz binlerce borç üzerine icraya verildiklerini söylediler.

Green Park otellerinde çalışan isimlerle konuştuğumda, Üstündağ'ın kendilerini tehdit ettiğini, işten çıkarılma korkusuyla imzaladıkları boş senetlerle yüz binlerce liralık borç içerisine sokulduklarını öne sürdüler.

ÜST DÜZEY İSİMLER VE ESKİ BİR BAKAN

Otel çalışanları Üstündağ'ın Green Park oteliyle ilgili başka bir skandaldan da bahsetti. Green Park'ın Merter'deki oteline defalarca fuhuş baskını yapıldığı iddia edildi. Eski çalışanlar, fuhuş baskınlarına şahit olduklarını fakat Üstündağ'ın bürokrasideki bağlantılarıyla olayların üstünü kapattığını öne sürdü

Ayrıca Peker'in de gündeme getirdiği Ankara'daki Green Park otele de fuhuş baskınlarının yapıldığını duyduklarını söyledi. Konuştuğum eski bir Green Park oteli çalışanı, baskın yapılan Merter'deki otelde eski AKP'li bir bakanın odasının olduğunu, üst düzey isimlerin buraya geldiklerini de öne sürdü. Hakkındaki devam eden adli süreci, otellerindeki fuhuş ve uyuşturucu iddiasını sormak için Adil Üstündağ'ı aradığımda ise sorularıma yanıt alamadım.

Geriye, üst düzey bürokratların gittiği, AKP'ye "ilham kaynağı" olan ismin otellerindeki fuhuş ve uyuşturucu iddiası ile onlarca çalışanın şikayetleri kaldı.