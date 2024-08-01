Edremit Seyir Tepesi’nde intihar girişimi

Van’ın Edremit ilçesinde bulunan seyir tepesinden atlayarak intihar girişiminde bulunan şahıs yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

İHA
Yayınlanma: 01.08.2024 - 10:55
Edremit Seyir Tepesi’nde intihar girişimi
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Alınan bilgilere göre olay, sabah saatlerinde Edremit Seyir Tepesi’nde meydana geldi.

İsmi öğrenilemeyen bir kişi, bilinmeyen bir sebepten dolayı seyir tepesinden kendini boşluğa bıraktı.

Çevredeki yurttaşların haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı şahıs, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.


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