Edremit Seyir Tepesi’nde intihar girişimi
Van’ın Edremit ilçesinde bulunan seyir tepesinden atlayarak intihar girişiminde bulunan şahıs yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgilere göre olay, sabah saatlerinde Edremit Seyir Tepesi’nde meydana geldi.
İsmi öğrenilemeyen bir kişi, bilinmeyen bir sebepten dolayı seyir tepesinden kendini boşluğa bıraktı.
Çevredeki yurttaşların haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı şahıs, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Abdüllatif Şener'den ilk açıklama
- Ece Üner 'yeni adresini' paylaştı
- Mahkumla yakalanan gardiyana 'ömür boyu hapis' şoku!
- Çukurova Havalimanı açılıyor
- AKP'li Türkeş'ten ilk açıklama!
- 'Öldürülmesi bir cinayettir'
- Mossad’ın Türkiye’deki suikast hazırlığı
- İşletmeler emeklilere indirim yapacak
- Doğalgaza dev zam!
- Heniyye suikastında 'casus yazılım' iddiası