Üst geçitteki asansörün kamerasına 'sigara' bastı
İzmit’te, D-100 yolundaki üst geçide çıkmak için asansörü kullanan 2 gençten 1'i, güvenlik kamerasının objektifine sigara bastı. Belediye, kamerayı yenisiyle değiştirdi.
D-100 yolunda bulunan Mimar Sinan Üst Geçidi'ne çıkmak isteyen 2 genç, asansörü kullandı. Bu sırada 2 gençten 1'i, elindeki sigarayı güvenlik kamerasının objektifine bastı.
ŞİKAYETTE BULUNULDU
Objektif, yanan sigara nedeniyle hasar gördü.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, güvenlik kamerasını yenisiyle değiştirirken, şikayette bulunuldu.
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