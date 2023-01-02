Üst geçitteki asansörün kamerasına 'sigara' bastı

İzmit’te, D-100 yolundaki üst geçide çıkmak için asansörü kullanan 2 gençten 1'i, güvenlik kamerasının objektifine sigara bastı. Belediye, kamerayı yenisiyle değiştirdi.

DHA
02 Ocak 2023 Pazartesi, 13:08
Üst geçitteki asansörün kamerasına 'sigara' bastı
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D-100 yolunda bulunan Mimar Sinan Üst Geçidi'ne çıkmak isteyen 2 genç, asansörü kullandı. Bu sırada 2 gençten 1'i, elindeki sigarayı güvenlik kamerasının objektifine bastı.

ŞİKAYETTE BULUNULDU

Objektif, yanan sigara nedeniyle hasar gördü.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, güvenlik kamerasını yenisiyle değiştirirken, şikayette bulunuldu.


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