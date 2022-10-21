Üst geçitten atlayan kadını aşağıdakiler yakalamaya çalıştı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, üst geçitten kendini boşluğa bırakan kadını, aşağıda bekleyenler havada yakalamaya çalıştı. Yurttaşların çabalarına rağmen zemine çarparak yaralanan kadın, hastaneye kaldırıldı.

DHA
21 Ekim 2022 Cuma, 09:10
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Olay, saat 21.00 sıralarında İzmit'e bağlı Kemalpaşa Mahallesi'nde D-100 Karayolu üzerinde bulunan Mimar Sinan Üst geçidinde meydana geldi. Üst geçidin korkuluklarına çıkan ve ismi öğrenilemeyen kadını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Bir süre üst geçidin korkuluklarında bekleyen kadın, daha sonra kendini boşluğa bıraktı. Aşağıda bekleyen kişiler ise kadını havada yakalamaya çalıştı.

Çabalara rağmen zemine çarparak yaralanan kadın, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor. 

 


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