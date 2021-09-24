Üstün'den 'Erdoğan' iddiası: Delegeleri engelledi, Gül'ün lider olmasını istemiyordu

24 Eylül 2021 Cuma, 14:28

CHP 24. Dönem Milletvekili Ali Özgündüz Cem TV’de “Atakan Sönmez ile Not Defteri” programında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül arasında bir görüşme gerçekleştiğini öne sürdü.

Görüşmeye aracılık eden ismin Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar olduğunu kaydeden Özgündüz şunları söyledi:

“Abdullah Gül ile Sayın Cumhurbaşkanı, Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi... Bunları toparlayıp başka bir ittifak kurarak, parlamenter rejim koşuluyla seçimde cumhurbaşkanlığı için destek verip kendisinin başbakan olması yönünde bir öneri sunulduğu şeklinde kulis bilgisi edindim. Eğer bu doğruysa parlamenter sisteme AKP geçecek. Çünkü bu durumda iktidarını sürdürme ihtimali var.”

Ancak gündeme yerleşen iddia, Abdullah Gül çevresi tarafından doğrulanmadı. Öte yandan Erdoğan'la Gül'ün geçmişte AKP içerisinde yaşadığı ayrılıklara ilişkin bugüne dek kamuoyuyla paylaşılmamış iki olay ortaya çıktı.

"BİLGİSİ DIŞINDA OLMASI DÜŞÜNÜLEMEZ"

Independent Türkçe'nin haberine göre, 2019'da AKP'den istifa ederek Gelecek Partisi'nin kurucuları arasında yer alan Ayhan Sefer Üstün, 2007 yılındaki cumhurbaşkanlığı seçimi sürecine değinerek, "Sayın Gül'ün adaylığının engellenmesi için çalışmalar yapıldı. Parti grubunda Gül'ün ismi ilan edildikten sonra bile, bazı milletvekilleri Vecdi Gönül ve Nimet Çubukçu'nun adaylıkları için çalışmalar yürüttü. Bu çalışmaların, AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bilgisi dışında yapıldığı düşünülemez" dedi.

Üstün, o dönem Bülent Arınç gibi parti içindeki "ağır top"ların katı tutumu sayesinde Abdullah Gül'ün adaylığından vazgeçilemediğini, parti grubunun nabzının yoklandığını, basında Abdullah Gül'ün adaylıktan çekilmesi yönünde haberler yaptırıldığını da sözlerine ekledi.

"ERDOĞAN'IN ETKİSİ ALTINDAKİ GRUP GÜL'E OY VERMEDİ"

Habere göre Üstün'ün anlattığı ikinci örnek ise, 2000 yılından. Kapatılan Refah Partisi'nin yerine kurulan Fazilet Partisi, 2000 yılında kongre süreci yaşadı. Bu süreçte, AKP'nin temellerini oluşturan "Yenilikçiler" grubu ile, Prof. Necmettin Erbakan'ın yanında olan "Gelenekçiler" grubu yarıştı.

Yenilikçiler grubunun genel başkan adayı Abdullah Gül, Gelenekçiler grubunun adayı ise Recai Kutan'dı. Seçim, 633'e 521 Recai Kutan lehine sonuçlandı ve AKP'nin kuruluş süreci hızlandı.

O dönem Fazilet Partisi Sakarya İl Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Ayhan Sefer Üstün, kongre sürecini şöyle anlattı:

"Kongre öncesinde yaptığımız hesaplara göre Yenilikçiler olarak biz kazanıyorduk. Ancak kongrede farklı bir sonuç ortaya çıktı. Sonrasında yaptığımız çalışmalarla öğrendik ki, Recep Tayyip Erdoğan'ın etkisi altındaki İstanbul ekibi fikir değiştirdi ve Abdullah Gül'den yana oy kullanmadı. Çünkü 'Recai Kutan kazanırsa onu indirebiliriz ama Abdullah Gül kazanırsa onu devirmek güç olur' diye düşündüler. Abdullah Gül'ün lider olması istenmiyordu."