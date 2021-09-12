Babacan yanıt verdi: "Ulu önder atamız Abdullah Gül'ü davet edecek misiniz?"

12 Eylül 2021 Pazar, 09:34

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın partisinin İstanbul Sancaktepe'deki ilçe binası açılışı sırasında bir partili ile yaşadığı diyalog gündem oldu.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüde, açılış sırasında Babacan'a seslenen bir kişi "Başkanım ulu önder atamız Abdullah Gül'ü partiye davet edecek misiniz?" diye soruyor.

Babacan ise soruya "Kendisiyle iyi dostuz" diyerek yanıt veriyor.



