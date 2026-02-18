Cumhuriyet Gazetesi Logo
Usulsüz reçeteli ilaç satışı soruşturmasında yeni gelişme!

Usulsüz reçeteli ilaç satışı soruşturmasında yeni gelişme!

18.02.2026 10:24:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Usulsüz reçeteli ilaç satışı soruşturmasında yeni gelişme!

Adana merkezli 10 ilde kanser ilacı ve uyuşturucu etkili hapları usulsüz sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 69 şüpheliden 34'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kanser ve Hepatit C ilaçları ile uyuşturucu etkili hapların usulsüz satıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler yaptıkları araştırmayla bir grubun usulsüz reçetelerle aldığı ilaçları bazı sağlık kabinleri, eczaneler ve uyuşturucu bağımlılarına sattığını tespit etti.

Bunun üzerine 13 Şubat'ta Adana, Mersin, Osmaniye, İzmir, Antalya, Muğla, Konya, Diyarbakır, Batman ve Mardin'de belirlenen adreslere 600 polisle eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda doktor, sağlık çalışanı, eczacı ve ecza deposu sahiplerinin de arasında olduğu 69 şüpheli gözaltına alındı. Ekipler, adreslerdeki 1622 kutu ilaca da el koydu.

87 MİLYON LİRA DEĞERİNDEKİ TAŞINIR VE TAŞINMAZLARA TEDBİR KARARI

Şüphelilerin anlaştıkları bazı hastalardan alınan kan ve idrar örnekleriyle yine anlaştıkları hasta olmayan kişiler adına düzenlenen usulsüz reçetelerle ilaçları temin edip satışını gerçekleştirdiği öne sürüldü.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan doktor, eczacı ve ecza deposu sahibinin de arasında olduğu 34'ü nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 25'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 35'i serbest bırakıldı.

Şüphelilerin üzerine kayıtlı yaklaşık 87 milyon lira değerindeki taşınır ve taşınmaza ilişkin de tedbir kararı uygulandı. Ayrıca, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından kamu zararının tespiti için inceleme başlatıldı.

İlgili Konular: #Adana #Reçete #Usulsüzlük

İlgili Haberler

10 ilde operasyon: Polis, savcı, büyücü, medyum yalanıyla yüzlerce kişiyi dolandırdılar!
10 ilde operasyon: Polis, savcı, büyücü, medyum yalanıyla yüzlerce kişiyi dolandırdılar! İçişleri Bakanlığı, geçen hafta 10 ilde düzenlenen "nitelikli dolandırıcılık" operasyonlarında, kendilerini polis, savcı, büyücü, medyum ve banka görevlisi olarak tanıtarak yurttaşları dolandırdıkları belirlenen 84 şüpheliden 67'sinin tutuklandığını, 16'sı hakkında ise adli kontrol kararı verildiğini açıkladı.
İstanbul'da sahte oturum belgesi dolandırıcılığı: 9 gözaltı
İstanbul'da sahte oturum belgesi dolandırıcılığı: 9 gözaltı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, "oturum belgesi dolandırıcılığı" olarak adlandırılan yöntemle yabancı uyruklu kişilerin dolandırılmasına ilişkin yürütülen soruşturmada, 9 şüpheli gözaltına alındı.
Polis fark etti: 5 milyon 600 bin TL'lik telefon dolandırıcılığı son anda engellendi!
Polis fark etti: 5 milyon 600 bin TL'lik telefon dolandırıcılığı son anda engellendi! Malatya'da 5 milyon 600 bin TL değerindeki ziynet eşyasını bozarak kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan şüphelilere göndermeye hazırlanan kişi, polisin çalışması ile dolandırılmaktan kurtarıldı.