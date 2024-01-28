Usulsüz uygulamalara tepki gösteren sağlıkçının görev yeri değiştirildi

Yayınlanma: 28.01.2024 - 10:55

Güncelleme: 28.01.2024 - 10:55

Konya Devlet Hastanesi’nde görev yapan Hemşireler ve Tüm Sağlık Çalışanları Sendikası (HEP-SEN) il temsilcisi Canan Güngör'ün, iddiaya göre hastanedeki usulsüz uygulamalara, baskıya ve alan dışı çalıştırmalara karşı çıktığı için görev yeri değiştirildi. HEP-SEN yönetimi ise konuyu yargıya taşıdı.

Konya 2. İdare Mahkemesi’nde görülen davada mahkeme Güngör’ün görev yerinin değiştirilmesini hukuka aykırı buldu ve görevine iade edilmesi yönünde karar verdi. Ancak hastane yönetimi Güngör’ü önceden görev yaptığı acil servis sorumlusu olarak atamak yetine kararı uygulamayarak evde sağlık birimine görevlendirdi.

GÖREV YERİ 11 KEZ DEĞİŞTİRİLDİ

Söz konusu uygulamalara tepki gösteren HEP-SEN Genel Başkanı Yunus Şimşek, Konya’da sağlık emekçilerinin birçok sorunla karşı kaşıya kaldığını ifade ederek yaşananlara tepki gösterdi. Şimşek, “Üyemiz Canan hanım Konya Şehir Hastanesi’nde görev yapıyordu. Konyada hizmet veren kamu kurumlarının tamamında liyakatsizlik, kanun ve yönetmelikleri tanımamazlılık var. Konya’da her kurumun yöneticilerini sarı sendikalarca belirleniyor. Biz bunlara itiraz ediyoruz. Sağlık emekçilerine kendi görevlerinin dışında iş yaptırıyorlar. Kendilerine yakın olanları koruyup başka sendikalara üye olanları sürgün ediyorlar. Canan hanımın da 11 kez yeri değişti. Konuyla ilgili 20’ye yakın dava açtık. Bunlar içinde mobbing, sürgün ve görev dışı çalıştırılmalar ve liyakatsiz atamalarla ilgili şikayetler söz konusu. En sonunda da üyemizi şehir hastanesinden alıp başka bir ilçeye sürgüne gönderdiler. Bu sendikal örgütlenme hakkına da mukavemettir. Biz mahkemeye başvurduk ve görev yerine iade edilmesi yönünde karar çıktı. Ancak acil servis sorumlusu olarak görevlendirilmesi gerekirken hastane yöneticileri mahkeme kararını da tanımadılar. ‘Evde sağlık birimi’ diye bir birimde görevlendirmişler ancak böyle bir faaliyet alanı dahi yok” dedi.

Konya’daki sorunlarla ilgili eylem yapacaklarını duyuran Şimşek, yetkililere seslenerek konuyla ilgili somut adımların atılması gerektiğini ifade etti.