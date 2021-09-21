Üvey babasının cinsel istismarına maruz bırakıldı, hukuk mücadelesi başlattı

21 Eylül 2021 Salı, 14:13

Karabük'te öz annesi ve üvey babası ile kaldığı 7 yıl boyunca üvey babasının istismarına maruz bırakılan Ş.P., başka bir şehre taşınıp kendisine yeni bir hayat kurdu ve şimdi maruz bırakıldığı hak ihlalinin hukuk mücadelesini veriyor. Ş.P.'nin eşi Veli P, eşinin üvey babasının eşine karşı yaptıklarını ve yaşadıklarını, cumhuriyet.com.tr'den Sinem Nazlı Demir'e anlattı.

13 yaşından itibaren sözlü ve fiziksel cinsel istismarar maruz bırakılan Ş.P.'nin eşi Veli P., eşine kimsenin destek olmadığını ve bu yüzden intihara teşebbüs ettiğini belirtti.

'EŞİM İKİ KERE İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNUYOR'

Eşinizin maruz bırakıldığı cinsel istismar nasıl başladı?

'Eşim 13 yaşından itibaren Karabük'te kaldığı evde, üvey babası tarafından cinsel istismara maruz bırakılıyor. A.Ö. isimli şahıs eşime hem söz ile hem de el ile istismar uyguluyor. Uykuya yatmışken yanına geliyor ve kulağına ahlaksız cümleler fısıldıyor. Öz annesi bu istismara da şahit oluyor. Ama o adamla beraberliğini devam ettiriyor. Eşim iki kere intihar girişiminde bulunuyor çocukken. Annesi G.Ö.'den de destek alamıyor eşim, kimse bir şikayette de bulunmuyor.'

Siz olanları ne zaman öğrendiniz?

'Ben olanları geçen Kurban Bayramı'ndan önce öğrendim ve sonra davamızı başlatmak istedik. Bana da 'sen kimsin?' dediler, henüz evlenmediğimiz için. Ben gözlerimle A.Ö. isimli şahsın çocuğuna şiddet uyguladığını gördüm.Şu anda da 'keşke dava açmasaydınız' diyorlar. Soy adlarının bu davada geçmesini istemiyorlarmış. Bizim için bu önemli değil.'

'ANNESİ DE ŞAHİT OLMUŞ'

Şu an dava ne aşamada?

'7 yaşındaki otizmli kardeşi de hala o evde yaşıyor. Biz bu çocuk için de mücadelemizi vereceğiz. Annesi kızına da itiraf ediyor aslında, taciz gerçekleşirken gördüğü zamanlar olmuş, şahit olmuş. Benim eşim masumdur ve bunu yapanlar asıl utanmalı. Bazı insanlar mağduru suçluyorlar.

Dava sürecimiz ise yeni başladı. 15 gün önce şikayetçi olduk. Biz bu konuda da sessiz kalmayacağız. Benim eşimi yıllarca harcadılar.'