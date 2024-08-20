'Uyku keki' skandalı! Bakanlığa şikâyet yağdı: Yiyenler kendinden geçiyor...

"Meşhur keklerimizden dene, Türkiye'de ilk" sloganlarıyla sosyal medyada kısa sürede dikkat çeken kekin içinde uyuşturucu olduğu iddia ediliyor. "Uyku keki" olarak adlandırılan bu ürünü kullananların gözlerinde kızarma ve hatta halüsinasyon görme gibi sağlık sorunları yaşadığı belirtiliyor. Ürün hakkında Tarım ve Orman Bakanlığına şikâyet yağdı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.08.2024 - 12:57
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Sosyal medyada viral olan videolara bir yenisi daha eklendi. "Uyku keki" adı altında satılan külahları yiyen gençlerin yaşadıkları kısa sürede gündem oldu, kullanıcılar bakanlığa şikâyet yağdırıyor.

"Türkiye'de bir ilk" sloganıyla internet üzerinden 1.200 TL'ye satılan külah çikolata yiyen ve sakızları çiğneyenlerin kendisinden geçtiği, gözlerinde kızarıklıklar oluştuğu belirtiliyor.

İçeriğinde uyuşturucu etkisinde bir maddenin yer aldığı iddia edilen ürünlerle ilgili şikâyetler çoğalınca satıcı firma harekete geçti.

SAYFALARINI KAPATTILAR

Sosyal medya hesaplarını ve satış sayfasını kapatan firma için Tarım ve Orman Bakanlığı'na çağrıda bulunan vatandaşlar, ürünlerin bir an önce incelenmesini istiyor. 

Gözler bakanlıkta...


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