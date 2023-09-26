8 aylık hamile kadın 'çamaşır asarken' balkondan düştü
Kayseri'de, 1’inci kattaki evinin balkonunda çamaşır asarken dengesini kaybedip düşen Suriye uyruklu 8 aylık hamile Emel El Ahmet (37), yaralandı.
Melikgazi ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi Fulya Sokak'ta 2 katlı binanın 1'inci katında, saat 13.00 sıralarında 8 aylık hamile Emel El Ahmet, oturdukları 1’inci kattaki evlerinin balkonunda çamaşır asarken, dengesini kaybedip, düştü.
3 METRE YÜKSEKLİKTEN DÜŞTÜ
İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 3 metre yükseklikten düşen kadın, ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
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