8 aylık hamile kadın 'çamaşır asarken' balkondan düştü

Kayseri'de, 1’inci kattaki evinin balkonunda çamaşır asarken dengesini kaybedip düşen Suriye uyruklu 8 aylık hamile Emel El Ahmet (37), yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 26.09.2023 - 14:40
8 aylık hamile kadın 'çamaşır asarken' balkondan düştü
Abone Ol google-news

Melikgazi ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi Fulya Sokak'ta 2 katlı binanın 1'inci katında, saat 13.00 sıralarında 8 aylık hamile Emel El Ahmet, oturdukları 1’inci kattaki evlerinin balkonunda çamaşır asarken, dengesini kaybedip, düştü.

3 METRE YÜKSEKLİKTEN DÜŞTÜ

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 3 metre yükseklikten düşen kadın, ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.


Player Alanı
Kayseri

İlgili Haberler

9 aylık hamile kadın evinde uyuşturucuyla yakalandı

9 aylık hamile kadın evinde uyuşturucuyla yakalandı
Fatih'te katliam gibi kaza... Motosiklet İETT otobüsüne çarptı: Hamile kadın hayatını kaybetti

Fatih'te katliam gibi kaza... Motosiklet İETT otobüsüne çarptı: Hamile kadın hayatını kaybetti
Otobüsün altında kalarak yaşamını yitirmişti: Hamile kadının hayattayken yaptığı paylaşım yürek burktu

Otobüsün altında kalarak yaşamını yitirmişti: Hamile kadının hayattayken yaptığı paylaşım yürek burktu

En Çok Okunan Haberler