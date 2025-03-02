Uyuşturucu iddiasıyla gözaltına alınmışlardı... Dilan ve Engin Polat çifti için karar!

Yayınlanma: 02.03.2025 - 09:29

Güncelleme: 02.03.2025 - 09:43

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda uyuşturucu kullandıkları iddia edilen Dilan ve Engin Polat çifti hakkında, kardeşleri Alper Kürşat Polat ve Hazal Erdoğan ile birlikte soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında, Polat çifti gözaltına alınırken, evlerinde de arama yapıldı. Çiftin avukatı Sevinç Horoz, ev aramalarında suç unsuru bulunmadığını belirterek, müvekkillerinin serbest bırakıldığını duyurdu.

Horoz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Müvekkillerin ev araması sonucu herhangi bir suç unsuru tespit edilmemiştir. Engin Polat ve Dilan Polat, ifadeleri tamamlandıktan sonra serbest bırakılmıştır."