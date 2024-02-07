Uyuşturucu ile seyahate ‘hassas burun’ engeli: 3 gözaltı

Aydın’ın Söke ilçesinde uyuşturucu ile seyahat eden 3 şüpheli, narkotik köpeğinden kaçamadı.

İHA
Yayınlanma: 07.02.2024 - 10:19
Uyuşturucu ile seyahate ‘hassas burun’ engeli: 3 gözaltı
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Aydın İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu madde kullanan veya satan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre Söke ilçesinde icra edilen yol kontrol faaliyeti esnasında otobüs firmalarında seyahat eden şahısların üst ve eşyalarında uyuşturucu madde köpeği ile arama yapıldı.

Yapılan aramalarda G.K., S.T. ve M.A. isimli şüphelilere ait olduğu tespit edilen bir miktar kubar esrar, extacy ve galara isimli uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.


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