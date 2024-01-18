Uyuşturucu ile yakalanan 3 kişiden biri tutuklandı

Yayınlanma: 18.01.2024 - 09:24

Güncelleme: 18.01.2024 - 09:25

Olay, Dinar ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri durumundan şüphelendikleri M.Ö, S.O. ve G.O., isimli 3 şahsı durdurarak üst aramalarını yaptı.

Aramada 8,74 gram eroin, 0,32 gram metamfetamin, 15 adet sentetik ecza diye adlandırılan uyuşturucu hap ve 1-2 cm ebatlarında peçeteye emdirilmiş bonzai ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme çıkarılan şahısların ikisi hakkında adli kontrol kararı uygulanırken 1’i ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.