Uyuşturucu ile yakalanan 3 kişiden biri tutuklandı
Afyonkarahisar'da polis tarafından uyuşturucu maddeler ile yakalanan 3 kişiden biri çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
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Olay, Dinar ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri durumundan şüphelendikleri M.Ö, S.O. ve G.O., isimli 3 şahsı durdurarak üst aramalarını yaptı.
Aramada 8,74 gram eroin, 0,32 gram metamfetamin, 15 adet sentetik ecza diye adlandırılan uyuşturucu hap ve 1-2 cm ebatlarında peçeteye emdirilmiş bonzai ele geçirildi.
Gözaltına alınan şahıslar işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme çıkarılan şahısların ikisi hakkında adli kontrol kararı uygulanırken 1’i ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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