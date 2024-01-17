Tokat’ta uyuşturucu satıcılarına operasyon: 3 şüpheli tutuklandı!
Tokat’ın Erbaa ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 kişiden 3’ü tutuklandı.
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Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Erbaa ilçesinde uyuşturucu madde kullanımı ve ticareti engellemeye yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda ikamette ve şahısların üzerinde yapılan aramada 806 sentetik ecza hap ile 40 gram metamfetamin ele geçirildi.
Yakalanan 5 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye çıkarılan 5 şahıstan 2’si serbest kalırken, 3 zanlı ise tutuklandı.
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