Uyuşturucu imalathanesine baskın: 439 bin hap ele geçirildi
Mersin'in Anamur ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda 439 bin uyuşturucu hap ve bu hapların imalatında kullanılan 3 makine ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik geniş çaplı çalışma başlattı. 2 ay boyunca yapılan teknik ve fiziki takibin ardından dron destekli 130 polisin katılımıyla operasyon düzenlendi.
3 MAKİNEYE EL KONULDU
Uyuşturucu madde imal edildiği tespit edilen bir adreste yapılan aramada, 439 bin uyuşturucu hap ve bu hapların imalatında kullanılan 3 makine ele geçirildi.
4 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheliler işlemleri için Emniyet'e götürüldü.
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