Uyuşturucu imalathanesine baskın: 439 bin hap ele geçirildi

Mersin'in Anamur ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda 439 bin uyuşturucu hap ve bu hapların imalatında kullanılan 3 makine ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 26.09.2023 - 09:50
Uyuşturucu imalathanesine baskın: 439 bin hap ele geçirildi
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik geniş çaplı çalışma başlattı. 2 ay boyunca yapılan teknik ve fiziki takibin ardından dron destekli 130 polisin katılımıyla operasyon düzenlendi.

3 MAKİNEYE EL KONULDU

Uyuşturucu madde imal edildiği tespit edilen bir adreste yapılan aramada, 439 bin uyuşturucu hap ve bu hapların imalatında kullanılan 3 makine ele geçirildi.

4 şüpheli gözaltına alındı. 

Şüpheliler işlemleri için Emniyet'e götürüldü. 


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