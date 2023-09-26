Uyuşturucu imalathanesine baskın: 439 bin hap ele geçirildi

Yayınlanma: 26.09.2023 - 09:50

Güncelleme: 26.09.2023 - 09:52

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik geniş çaplı çalışma başlattı. 2 ay boyunca yapılan teknik ve fiziki takibin ardından dron destekli 130 polisin katılımıyla operasyon düzenlendi.

3 MAKİNEYE EL KONULDU

Uyuşturucu madde imal edildiği tespit edilen bir adreste yapılan aramada, 439 bin uyuşturucu hap ve bu hapların imalatında kullanılan 3 makine ele geçirildi.

4 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler işlemleri için Emniyet'e götürüldü.