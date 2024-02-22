Uyuşturucu operasyonlarında 10 şüpheli yakalandı

Edirne'de uyuşturucu operasyonlarında 10 şüpheli yakalandı

AA
Yayınlanma: 22.02.2024 - 11:23
Uyuşturucu operasyonlarında 10 şüpheli yakalandı
Abone Ol google-news

Edirne'de uyuşturucu operasyonlarında 10 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve Keşan ilçesinde bazı adreslere operasyon düzenledi. Adreslerdeki aramalarda 80 gram sentetik uyuşturucu, 12 gram esrar, 46 uyuşturucu hap ve çok sayıda uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.


uyuşturucu haberleri

İlgili Haberler

‘Uyuşturucuyu ağrılarımı dindirmek için kullanıyordum’ dedi: 16 yıl hapse çarptırıldı

‘Uyuşturucuyu ağrılarımı dindirmek için kullanıyordum’ dedi: 16 yıl hapse çarptırıldı
Adana'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Adana'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
Kırklareli’nde uyuşturucu operasyonu: 15 gözaltı

Kırklareli’nde uyuşturucu operasyonu: 15 gözaltı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

İstanbul Üniversitesi ayakta! 'Bu kapı sadece bize mi kapalı'

İstanbul Üniversitesi ayakta! 'Bu kapı sadece bize mi kapalı'
Bugün akşam yemeği önerisi… 21 Şubat 2024 akşam yemeği menüsü

Bugün akşam yemeği önerisi… 21 Şubat 2024 akşam yemeği menüsü
'Seni dansöz diye oynatırım' diyen AKP'li belediye başkanına 'dansöz 'kıyafeti fırlatıldı

'Seni dansöz diye oynatırım' diyen AKP'li belediye başkanına 'dansöz 'kıyafeti fırlatıldı
Putin’in Navalny’den sonraki yeni hedefi belli oldu iddiası!

Putin’in Navalny’den sonraki yeni hedefi belli oldu iddiası!
Başvurusu kabul edilmemişti: CHP'li aday, Saruhanlı’da seçime Saadet logosuyla girecek

Başvurusu kabul edilmemişti: CHP'li aday, Saruhanlı’da seçime Saadet logosuyla girecek
Toplu arı ölümlerinin arkasında ne var? 2-3 derecelik sıcaklık farkı ölümlere neden oluyor…

Toplu arı ölümlerinin arkasında ne var? 2-3 derecelik sıcaklık farkı ölümlere neden oluyor…
Bakan Göktaş yalanlasa da 26 depremzede için müdürlükler seferber oldu: Kayıp çocukların belgesi!

Bakan Göktaş yalanlasa da 26 depremzede için müdürlükler seferber oldu: Kayıp çocukların belgesi!
Kızılcık Şerbeti’ne RTÜK’ten ceza: ‘Başörtülü kadınlara yaptırılan…’

Kızılcık Şerbeti’ne RTÜK’ten ceza: ‘Başörtülü kadınlara yaptırılan…’