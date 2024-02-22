Uyuşturucu operasyonlarında 10 şüpheli yakalandı

Yayınlanma: 22.02.2024 - 11:23

Güncelleme: 22.02.2024 - 11:23

Edirne'de uyuşturucu operasyonlarında 10 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve Keşan ilçesinde bazı adreslere operasyon düzenledi. Adreslerdeki aramalarda 80 gram sentetik uyuşturucu, 12 gram esrar, 46 uyuşturucu hap ve çok sayıda uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.