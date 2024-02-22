‘Uyuşturucuyu ağrılarımı dindirmek için kullanıyordum’ dedi: 16 yıl hapse çarptırıldı

Anadolu Otoyolu’nun Bolu geçişinde otomobilinin bagaj kısmındaki döşemenin altına gizlenmiş halde 648 gram metamfetamin maddesiyle yakalanan sanığın yargılanmasına devam edildi. Savunmasında, "Uyuşturucuyu ağrılarımı dindirmek için kullanıyordum. Kesinlikle satıcı değilim" diyen sanık, 16 yıl 3 ay hapse çarptırıldı.

İHA
Yayınlanma: 22.02.2024 - 10:39
‘Uyuşturucuyu ağrılarımı dindirmek için kullanıyordum’ dedi: 16 yıl hapse çarptırıldı
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Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 6 ay önce Anadolu Otoyolu’nun Bolu geçişinde trafikte şüpheli hareketlerle araç kullanılan Ahmet Sakallı (54), polis ekiplerinin denetimine takıldı. Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından durdurulan Ahmet Sakallı’nın, kimlik soruşturması yapıldı. 

Sakallı’nın daha önceden uyuşturucu olaylarına karıştığının tespiti üzerine otomobilde inceleme ve arama çalışması yapıldı. Yapılan arama çalışmaları neticesinde Sakallı’nın kullandığı aracın bagaj kısmındaki döşemenin altına gizlenmiş halde 648 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. 

Ahmet Sakallı, uyuşturucu madde ile yakalandıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.

“AĞRILARIMI DİNDİRMEK İÇİN KULLANIYORDUM”

Hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan dava açılan sanığın, Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesince yargılanmasına devam edildi. Savunması için söz hakkı verilen sanık, "Pandemi döneminde iflas ettim. Hastalandım ve çok ağrılarım oldu. Şu anda da kanser oldu. Eşim kanserden öldü. Cezaevi şartlarında yaşamam mümkün değil. Çocuklarım bile beni terk etti. Bu uyuşturucuyu ağrılarımı dindirmek için kullanıyordum. Kesinlikle satıcı değilim. Ne olursunuz bana ev hapsi cezası verin. Cezamı evimde çekeyim" dedi.

Sanık, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 16 yıl 3 ay hapis ile 75 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.


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