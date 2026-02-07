Uyuşturucu operasyonu düzenlenmişti... ClubHouse Bebek'in gözaltına alınan sahibi Yeşilçam'ın çocuk yıldızı çıktı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
7.02.2026 09:07:00
'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında 100'ün üzerinde polisle baskın yapılan ClubHouse Bebek'in sahibi Menderes Utku'nun, Yeşilçam'ın çocuk yıldızı olduğu ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında ClubHouse Bebek adlı spor salonuna baskın düzenlendi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen baskında K-9 köpekleriyle arama yapıldı. Operasyon sırasında işletmeye girişler durdurulurken, çıkış yapan kişilere üst araması ve GBT kontrolü uygulandı.

Yapılan aramalarda suç unsuruna rastlanmazken, spor salonunun sahibi Menderes Utku ise gözaltına alındı.

ÜNLÜ ÇOCUK OYUNCULARINDAN ÇIKTI!

Gözaltına alınan Menderes Utku'nun, Yeşilçam'ın çocuk oyuncularından biri olduğu ortaya çıktı. Utku, 1970’li yıllarda "Afacan" serisiyle sinemaseverlerin karşısına çıkmış, çocuk yaşta elde ettiği başarılarla dikkat çekmişti.

Yapımcı, yönetmen ve senarist Ümit Utku'nun torunu olan Menderes Utku, 1972 yılında Afacan Küçük Serseri ile 8. Altın Portakal Film Festivali'nde, 1973 yılında Afacan Harika Çocuk ile 10. Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi çocuk oyuncu seçildi.

Aynı zamanda iş insanı olan Menderes Utku, 2020 yılında kahve markası Kronotrop Coffee'yi satın aldı. 2022 yılında Lübnanlı sevgilisi Sura Zaatari ile evlenen Utku baba oldu.

