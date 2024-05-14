Uyuşturucu operasyonunda bir kimyager gözaltına alındı
Düzce'de yapılan uyuşturucu operasyonunda kimyager olduğu belirlenen Y.A.H. gözaltına alındı.
Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kimyager gözaltına alındı.
Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticaretini önlemeye yönelik yapılan operasyonda Y.A.H'nin (22) üzerinde ve ikametinde yapılan aramalarda 480 sentetik ecza, 242 gram sentetik ecza yapımında kullanılan hammadde, 50 içi dolu kapsül şeklinde satışa hazır sentetik ecza, 890 boş kapsül, hassas terazi, ışıklı büyüteç, PH ölçer cihaz, cımbız, şırınga, 3 demir spatul, 2 tutamaçlı spatul, 2 beyaz renkli plastik el yapımı aparat ve çok sayıda kilitli şeffaf poşet ele geçirildi."
Kimyager olduğu belirlenen Y.A.H'nin, "uyuşturucu madde imalatı yapmak" suçundan gözaltına alındığı bildirildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Ünlü oyuncu cinsiyet değiştiren oğlunu paylaştı
- 'Asıl hedef CHP’li belediyeler!'
- ‘Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısıyım’
- Canlı yayın çıkışında cinayeti itiraf etti!
- İşte saniye saniye Sinan Ateş'e saldırı anları!
- Cem Küçük’e ikinci operasyon!
- Adeta zihin okuyan kişiler hangi burçlardan çıkıyor?
- Çocuğa tecavüz için sıraya girdiler!
- Sınava gölge düştü
- 'Liste hazırlıyordu, darbe komisyonuna götürüyordu'