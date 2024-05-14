Uyuşturucu operasyonunda bir kimyager gözaltına alındı

Düzce'de yapılan uyuşturucu operasyonunda kimyager olduğu belirlenen Y.A.H. gözaltına alındı.

AA
Yayınlanma: 14.05.2024 - 09:42
Uyuşturucu operasyonunda bir kimyager gözaltına alındı
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Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kimyager gözaltına alındı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticaretini önlemeye yönelik yapılan operasyonda Y.A.H'nin (22) üzerinde ve ikametinde yapılan aramalarda 480 sentetik ecza, 242 gram sentetik ecza yapımında kullanılan hammadde, 50 içi dolu kapsül şeklinde satışa hazır sentetik ecza, 890 boş kapsül, hassas terazi, ışıklı büyüteç, PH ölçer cihaz, cımbız, şırınga, 3 demir spatul, 2 tutamaçlı spatul, 2 beyaz renkli plastik el yapımı aparat ve çok sayıda kilitli şeffaf poşet ele geçirildi."

Kimyager olduğu belirlenen Y.A.H'nin, "uyuşturucu madde imalatı yapmak" suçundan gözaltına alındığı bildirildi.


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