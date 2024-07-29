Uyuşturucu partisine polis baskını: 5 gözaltı

Adana’da Çukurova polisi bir uyuşturucu partisine düzenlendiği operasyonda 1’i kadın 5 kişiyi gözaltına aldı. Operasyonda ruhsatsız tabanca ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

İHA
Yayınlanma: 29.07.2024 - 09:54
Uyuşturucu partisine polis baskını: 5 gözaltı
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Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı araştırma ekipleri, Toros Mahallesi’nde bir evde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine araştırma polisleri söz konusu adrese operasyon düzenledi.

Yapılan operasyon sonrası evde hem uyuşturucu madde ticareti yapıldığı hem de uyuşturucu partisi düzenlendiği tespit edildi. Ev içerisinde bulunan 5 kişi gözaltına alındı. Evde ise, 5.2 gram bonzai, 4.8 gram metamfetamin, ruhsatsız tabanca ile uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen bir miktar para ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.


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