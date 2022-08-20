Uyuşturucu satıcısı takip edildiğini anlayınca narkotik ekiplerinden kaçtı
Diyarbakır’da polislerin bir süredir takibinde olduğu uyuşturucu tacirleri, satış yapmak için yola çıktıkları anda yakalandı. Polisin takibini fark eden şüpheliler uyuşturucuları çöpe atsa da çıkarıldıkları mahkemede tutuklandılar.
Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin bir süredir takibinde olduğu ve yüklü miktarda uyuşturucu satışı yaptığını değerlendirdiği S.A.’nın, 18 Ağustos günü Kayapınar ilçesinde bulunduğunu tespit edildi.
Harekete geçen ekipleri fark eden S.A., elindeki uyuşturucu madde bulundurduğu poşeti bırakarak kaçmaya çalıştı. Yaşanan kısa süreli kovalamaca sonunda şüpheli, ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
UYUŞTURUCU SATICISI TUTUKLANDI
Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucunda çöpe atılan uyuşturucu ele geçirilirken, yapılan incelemelerde 23 paket halinde toplam ağırlığı 10 kilo 900 gram Skunk maddesi, 1 adet hassas terazi, 1 adet vakumlama makinesi, paketlemede kullanıldığı değerlendirilen 2 çift eldiven, şüpheliye ait dijital materyaller ve uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen paraya el konuldu.
Yakalanan S.A. “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama (T.C.K.-188)” suçundan emniyet müdürlüğünde işlem yapılarak Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edilerek tutuklandı.
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