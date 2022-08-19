Konya'da uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı

Konya'da, sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı. Aramalarda, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

AA
19 Ağustos 2022 Cuma, 09:36
Konya'da uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı
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İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Beyşehir ilçesinde sokak satıcılarına yönelik çalışma yaptı. Üç aylık takibin ardından belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.

TUTUKLANDILAR

Operasyonda, Mustafa Y, Ferhat Y. ve Ufuk S. gözaltına alındı.

Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.


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