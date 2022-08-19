Konya'da uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı
Konya'da, sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı. Aramalarda, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Beyşehir ilçesinde sokak satıcılarına yönelik çalışma yaptı. Üç aylık takibin ardından belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.
TUTUKLANDILAR
Operasyonda, Mustafa Y, Ferhat Y. ve Ufuk S. gözaltına alındı.
Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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