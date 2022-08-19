Gaziantep'te 'uyuşturucu' operasyonu: 12 zanlı tutuklandı
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 27 şüpheliden 12'si tutuklandı. Diğer zanlıların ise 'adli kontrolle' serbest kalmasına karar verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, narkotik suçların engellenmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Gaziantep'te operasyon düzenledi.
DİĞERLERİ 'SERBEST' KALDI
Operasyon kapsamında 27 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet'teki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12'si çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Diğer zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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