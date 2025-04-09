Uyuşturucu soruşturması başlatılmıştı: Adli Tıp Kurumu, Dilan ve Engin Polat raporunu açıkladı!

Yayınlanma: 09.04.2025 - 12:29

Güncelleme: 09.04.2025 - 13:09

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sosyal medyada paylaşılan bir video içeriğiyle ilgili yapılan ihbarlar sonucunda videoda yer alan Engin Polat ve videoyu çeken Dilan Polat, “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak” suçlarından ifadeye çağrılmıştı.

İfadesinde suçlamaları reddeden Engin Polat, "Bu bir itibar suikastıdır" ifadelerini kullanmıştı. Sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürülen şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda suç unsuru bulunamamış, Polat çifti serbest bırakılmıştı.

ADLİ TIP KURUMU TEST SONUCUNU AÇIKLADI

Adli Tıp Kurumu (ATK), Dilan ve Engin Polat çiftinin verdiği testlerin sonucunu açıkladı. Çiftin avukatı Sevinç Horoz, şu bilgileri verdi:

“Müvekkillerin her ikisinin de uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmamış olduğu ortaya çıkmıştır. Müvekkiller hakkında bir tatil sabahı kahvaltı öncesinde çekilmiş videonun basına kötü niyetli kişilerce suç teşkil eden bir davranış sergileniyormuşçasına yansıtılması sonucu haklarında başlatılan soruşturma sonucunda yapılan testlerin sonuçları her ikisinin de uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmamış olduğunu ortaya koymuştur. Bir kesim tarafından müvekkillerin işlemedikleri suçlar yönünden mağdur edilmeye çalışıldığı ve yargılamalar sonrasında haklarında verilen adil hukuka uygun kararların tartışmaya konu edilmek istendiği sabittir. Buna bir son verilmesi gerekmektedir.”