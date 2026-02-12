Uyuşturucu soruşturması nedeniyle istifa etmişti: Furkan Torlak, Akın Gürlek'in basın müşaviri oldu!

Eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy’un tutuklanmasına neden olan uyuşturucu soruşturmasında itirafçı ifadelerinde adı geçen eski İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Koordinatörü Furkan Torlak, Adalet Bakanlığı Basın Müşaviri oldu.

Cumhurbaşkanı Kararı ile Adalet Bakanlığı görevine getirilen Akın Gürlek’in devir teslim töreninde Torlak’ın yeni bakanın hemen arkasında yer alması dikkat çekmişti. Torlak’ın Basın Müşaviri olarak görevlendirildiği bugün itibarıyla kesinleşti.

İSTİFA ETMİŞTİ

Torlak, Mehmet Akif Ersoy dosyasında itirafçı beyanlarında adının geçmesinin ardından 13 Aralık’ta görevinden istifa etmişti. İstifasını kamuoyuna duyuran Torlak, “Şahsıma yönelik herhangi bir isnat söz konusu olmamasına rağmen, kişisel olarak hukuka aykırı bir eylem içerisinde bulunmadığımı özellikle vurgulamak istiyorum. Görev yaptığım kurumun yıpranmaması adına yürütmekte olduğum görevden istifa etme kararı almış bulunuyorum” ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan Torlak’ın yaptırdığı uyuşturucu testinin negatif çıktığı açıklanmıştı.

CEM KÜÇÜK’TEN İDDİALAR

Cem Küçük, Aralık 2025'te uyuşturucu operasyonu ile ilgili değerlendirmelerde bulunurken, Furkan Torlak ile ilgili iddialar dile getirmişti.

TGRT Haber'deki programda Küçük, "Ben daha önce bu Furkan hakkında defalarca Külliye'de benim hakkımda, başkaları hakkında yaygara yaptığını birinci elden biliyorum. Bunu 3-4 kişiden de doğrulattım. Numan Bey'lerin ekibiyle gelmiş buraya. Bir ara Turizm Bakanlığı'na gitmiş, tutmamışlar. Fahrettin Altun giderayak Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin başına atamış" demişti.

"2-3 kişinin verdiği ifadelerde Furkan'ın da adı geçiyor" diyen Küçük, "Özel hayatını beni ilgilendirmiyor ama uyuşturucu testinden Furkan'ın da geçmesi lazım" ifadelerini kullanmıştı.

"Ankara'da oturduğun ev 40 milyon lira. Bindiğin araba 10 milyon lira" diyen Küçük, şunları söylemişti:

"Menekşe İnşaat üzerinden neler çevirdiğini biliyoruz. Bizde belgeleriyle de mevcut. Arsaları kapattığın vb. biliniyor. Bakanlar hakkında bile, işte 'şunların hakkında istihbarat raporu hazırladı' deyip bir havuz yapıyor, 'böyle istedi Cumhurbaşkanı' diyerek o kişiler hakkında olumsuz raporlar hazırlayıp bunları sağa sola dağıtıyorlar. Bakanları da korkutmaya çalışıyorlar."

CHP’DEN TEPKİ

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, dün Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı açıklamada, "Bakın, yeni Bakanınızın bir marifetini şimdiden söyleyeyim: Gelmiş, yanında bir kişi var. Bakın, yanında bir kişiyle gelmiş -görsün herkes, kameralar da görsün- yanında birisi var, danışman. Kim biliyor musunuz? Furkan Torlak; parlak gazeteciniz. Daha geçenlerde uyuşturucu soruşturmasında adı geçti, Dezenformasyonla Mücadele Merkezindeki görevinden istifa etti yani Akın Gürlek bir taraftan uyuşturucu soruşturması yürütüyor, birilerini tutukluyor, birilerini de yanında İstanbul'dan Ankara'ya danışmanı diye getiriyor. Hayırlı olsun. Böyle gruba böyle Bakan; hayırlı olsun" ifadelerini kullanmıştı.