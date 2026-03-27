'Uyuşturucu' soruşturmasında gözaltına alınmıştı: Didem Soydan'dan ilk açıklama geldi!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında gözaltına alınan model Didem Soydan, serbest bırakılmasının ardından ilk açıklamayı yaptı.

"KAFAMIZ DA RAHAT, KALBİMİZ DE RAHAT"

Soydan, sürece ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Biz adam öldürmediğimiz için bir korkumuz yok ya da gayrimeşru bir hayat yaşamadığımız için de bir korkumuz yok. Yani öyle saklayacak edecek bir şeyimiz olmadığından... Didem Soydan'ı biliyorsunuz, rahat yani. Kafamız da rahat, kalbimiz de rahat. Bir sorun yok yani."

NE OLMUŞTU?

Model Didem Soydan, aralarında eski Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, eski Galatasaray Başkanı Burak Elmas, iş insanı Hakan Sabancı ve Kerem Sabancı'nın da aralarında bulunduğu 14 kişiyle birlikte 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı.

İfadesinde suçlamaları kabul etmeyen Soydan serbest bırakılırken, soruşturma kapsamında 4 kişi tutuklanmıştı.