Cumhuriyet Gazetesi Logo
'Uyuşturucu' soruşturmasında gözaltına alınmıştı: Didem Soydan'dan ilk açıklama geldi!

'Uyuşturucu' soruşturmasında gözaltına alınmıştı: Didem Soydan'dan ilk açıklama geldi!

27.03.2026 14:48:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
'Uyuşturucu' soruşturmasında gözaltına alınmıştı: Didem Soydan'dan ilk açıklama geldi!

'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında gözaltına alınıp serbest bırakılan model Didem Soydan "Biz adam öldürmediğimiz için bir korkumuz yok ya da gayrimeşru bir hayat yaşamadığımız için de bir korkumuz yok. Yani öyle saklayacak edecek bir şeyimiz olmadığından... Didem Soydan'ı biliyorsunuz, rahat yani. Kafamız da rahat, kalbimiz de rahat. Bir sorun yok yani" açıklamasında bulundu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında gözaltına alınan model Didem Soydan, serbest bırakılmasının ardından ilk açıklamayı yaptı.

"KAFAMIZ DA RAHAT, KALBİMİZ DE RAHAT"

Soydan, sürece ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Biz adam öldürmediğimiz için bir korkumuz yok ya da gayrimeşru bir hayat yaşamadığımız için de bir korkumuz yok. Yani öyle saklayacak edecek bir şeyimiz olmadığından... Didem Soydan'ı biliyorsunuz, rahat yani. Kafamız da rahat, kalbimiz de rahat. Bir sorun yok yani."

NE OLMUŞTU?

Model Didem Soydan, aralarında eski Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, eski Galatasaray Başkanı Burak Elmas, iş insanı Hakan Sabancı ve Kerem Sabancı'nın da aralarında bulunduğu 14 kişiyle birlikte 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı.

İfadesinde suçlamaları kabul etmeyen Soydan serbest bırakılırken, soruşturma kapsamında 4 kişi tutuklanmıştı.

İlgili Konular: #uyuşturucu #gözaltı #manken #Didem Soydan

Aralarında Fikret Orman, Hakan Sabancı, Didem Soydan da var: Ünlü isimler hakkında karar verildi
Aralarında Fikret Orman, Hakan Sabancı, Didem Soydan da var: Ünlü isimler hakkında karar verildi Aralarında Fikret Orman, Hakan Sabancı, Didem Soydan ve Burak Elmas'ın da olduğu uyuşturucu kapsamında dün gözaltına alınan ünlü isimler, bugün sabah saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Adliyeye sevk edilen Kerim Sabancı, Hakan Sabancı, Fikret Orman, Burak Elmas, Güzide Duran ve Didem Soydan çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 'yurt dışına çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması şartıyla serbest bırakıldı.
Fikret Orman, Burak Elmas, Didem Soydan, Hakan Sabancı... Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan isimlerin kan ve saç örnekleri alındı
Fikret Orman, Burak Elmas, Didem Soydan, Hakan Sabancı... Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan isimlerin kan ve saç örnekleri alındı Ünlülere yönelik 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında gözaltına alınan Fikret Orman, Burak Elmas, iş insanı Hakan Sabancı, Kerim Sabancı, model Didem Soydan ve sunucu Güzide Duran'ın da aralarında bulunduğu 14 kişi Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Ünlü isimlerin kan ve saç örnekleri alındı.
Ünlülere ‘uyuşturucu’ operasyonu: Didem Soydan’ın ifadesi ortaya çıktı
Ünlülere ‘uyuşturucu’ operasyonu: Didem Soydan’ın ifadesi ortaya çıktı Ünlülere yönelik yürütülen “uyuşturucu” soruşturmasında gözaltına alınan isimler adliyeye sevk edilirken, model Didem Soydan’ın ifadesine ulaşıldı. Soydan, suçlamaları reddederek yalnızca “yanlışlıkla bir nefes çekmiş olabileceğini” söyledi.