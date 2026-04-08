'Uyuşturucu' soruşturmasında gözaltına alınmıştı: Serbest bırakılan İbrahim Çelikkol'dan ilk paylaşım!

8.04.2026 16:02:00
Haber Merkezi
Ünlülere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında dün gözaltına alınan ve daha sonra serbest bırakılan ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol, yaşananların ardından sosyal medya hesabından ilk paylaşımını yaptı.

Ünlülere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında dün sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonda, aralarında ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol’un da bulunduğu 9 isim gözaltına alındı.

Adli Tıp Kurumu’nda kan ve saç örneği veren Çelikkol, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Yaşananların ardından sessizliğini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bozan ünlü oyuncu, spor yaptığı anları takipçileriyle paylaştı.

NE OLMUŞTU?

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında Simge Sağın, İbrahim Çelikkol, Melek Mosso, Deha Bilimler, Mustafa Ceceli, Ersay Üner, Bengü Erden, Aslı Sipahi Hacısüleymanoğlu ve İlkay Şencan gözaltına alınmıştı.

Adli Tıp Kurumu'nda kan ve saç örneği veren İbrahim Çelikkol, Mustafa Ceceli, Deha Bilimlier, Ersay Üner, Asli Sipahi Hacısüleymanoğlu ve Bengü Erden serbest bırakılmıştı.

Üç kişi adliyeye sevk edilirken, Simge Sağın ve İlkay Şencan çıkarıldıkları mahkemece 'yurt dışına çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol şartı ile Melek Mosso ise adli kontrol tedbiri uygulanmadan serbest bırakılmıştı.

Ancak Başsavcılık bugün Melek Mosso için adli kontrol uygulanmamasına yönelik karar itiraz etmişti.

