Uyuşturucudan tutuklanan Ali Osman Akat’ın şirketindeki faaliyet listesinde dikkat çeken ayrıntı

14 Nisan 2022 Perşembe, 11:36

Kolombiya’dan Türkiye’ye “kozmetik ürün” adı altında gönderilen 111 kilogram kokainin alıcısı olduğu iddia edilen L’actone Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Osman Akat’ın da aralarında bulunduğu altı şirket sahibinin, firmaları üzerinden uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı ileri sürülmüştü.

“Uyuşturucu kaçakçılığı” ile suçlanan holding patronu Ali Osman Akat ile birlikte Ali K., Mustafa G., Sarra C., Süleyman Y. ve Tevfik Akan A., 13 Aralık'ta jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Akat, ifadesinde; kozmetik ürünlerinin ihracatını yaptığını, olayla herhangi bir ilgisinin bulunmadığını iddia etmişti. Şüphelilerden Ali Osman Akat, Süleyman Y. ve Tevfik A., 17 Aralık'ta tutuklanmıştı.

ŞİRKETİN TEK SAHİBİ

Ticaret Sicil gazetesine göre, “Lactone Holding Anonim Şirketi”, 20 Aralık 2019 tarihinde tescil ettirdi. 5 milyon lira sermayesi olan şirketin tek sahibi Akat görünüyor.

Ticaret Sicil Gazetesi’ne göre şirketin faaliyetleri arasında “yurt içinde veya yurt dışında kurulmuş ve kurulacak şirketlerin sermaye ve yönetimine katılarak bu şirketlerin yatırım, finansman, organizasyon ve yönetim işlevlerini toplu bir bünye içerisinde ve modern işletmecilik esasları dahilinde gerçekleştirmek, riski dağıtmak, ekonomik dalgalanmalara karşı yatırımların güvenliğini arttırmak” yer alıyor.

Şirketin faaliyet konuları arasında sinai, ticari, zirai, mali, inşaat, güvenlik, petrol ve petrol ürünleri gibi sektörler sıralanırken, bu sektörlerdeki şirketlerin sermayelerine katılabileceği anlatılıyor.

Yine Ticaret Sicil gazetesinde, şirkete ilişkin “Memleket ve şirket için yararlı yeni yatırımlar konularını bizzat araştırarak, bunlara ait etüt ve incelemeler yapabilir. Uygun gördüğü yatırım konularını, gerektiğinde sermaye grupları ve halkın iştiraki ile kuracağı şirketler vasıtasıyla gerçekleştirebilir” ifadeleri dikkati çekiyor.