Aksaray'da uyuşturucu operasyonu: 7 şüpheli tutuklandı

Aksaray'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.

AA
Yayınlanma: 20.02.2024 - 16:49
Aksaray'da uyuşturucu operasyonu: 7 şüpheli tutuklandı
Abone Ol google-news

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" diye tabir edilen uyuşturucu madde satıcılarına yönelik çalışma kapsamında kent merkezinde A.Ö, E.B, C.E, İ.D, F.A, Y.A. ve İ.T.'nin ikametlerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerdeki aramalarda bir miktar sentetik uyuşturucu, esrar ile suçtan elde edildiği değerlendirilen para ve hassas terazi ele geçirildi.

Göz Atın
Eski okul binasından demir çalan kardeşler gözaltına alındı!

Eski okul binasından demir çalan kardeşler gözaltına alındı!
Antalya'da uyuşturucu operasyonu: 24 tutuklama

Antalya'da uyuşturucu operasyonu: 24 tutuklama

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.


aksaray haberleri uyuşturucu haberleri uyuşturucu operasyonu haberleri

İlgili Haberler

Antalya’da yolcu yastığına saklı 6 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi

Antalya’da yolcu yastığına saklı 6 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi
TIR'ın yakıt deposunda 20 kilo uyuşturucu ele geçirildi: 1 gözaltı

TIR'ın yakıt deposunda 20 kilo uyuşturucu ele geçirildi: 1 gözaltı
İç çamaşırında uyuşturucu bulunan kadın ve erkek arkadaşı tutuklandı

İç çamaşırında uyuşturucu bulunan kadın ve erkek arkadaşı tutuklandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

AKP’li başkan polisleri azarladı: ‘Siz ajan mısınız? FETÖ müsünüz?’

AKP’li başkan polisleri azarladı: ‘Siz ajan mısınız? FETÖ müsünüz?’
Tiny House nedir? Tiny House modelleri ve projeleri neler?

Tiny House nedir? Tiny House modelleri ve projeleri neler?
CHP Esenyurt ve Güngören adaylarını değiştirdi: 'Sağlık sorunları nedeniyle...'

CHP Esenyurt ve Güngören adaylarını değiştirdi: 'Sağlık sorunları nedeniyle...'
Marsilya’da Gattuso dönemi sona erdi!

Marsilya’da Gattuso dönemi sona erdi!
Fatih Erbakan Ankara ve İstanbul tahminini açıkladı, 'Artık çekilirsek yedek lastiğe döneriz' dedi

Fatih Erbakan Ankara ve İstanbul tahminini açıkladı, 'Artık çekilirsek yedek lastiğe döneriz' dedi
İsmail Kartal’dan Galatasaray’a gözdağı: ‘Onları evinde yeneceğiz’

İsmail Kartal’dan Galatasaray’a gözdağı: ‘Onları evinde yeneceğiz’
Abdurrahman Dilipak'tan '15 Temmuz' çıkışı: ‘Hükümet 4 ay önceden biliyordu’

Abdurrahman Dilipak'tan '15 Temmuz' çıkışı: ‘Hükümet 4 ay önceden biliyordu’
21 Şubat 2024 Çarşamba günlük burç yorumları: Koç’tan Balık’a enerjinizi yönlendirin!

21 Şubat 2024 Çarşamba günlük burç yorumları: Koç’tan Balık’a enerjinizi yönlendirin!