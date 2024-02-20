Aksaray'da uyuşturucu operasyonu: 7 şüpheli tutuklandı

Yayınlanma: 20.02.2024 - 16:49

Güncelleme: 20.02.2024 - 16:49

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" diye tabir edilen uyuşturucu madde satıcılarına yönelik çalışma kapsamında kent merkezinde A.Ö, E.B, C.E, İ.D, F.A, Y.A. ve İ.T.'nin ikametlerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerdeki aramalarda bir miktar sentetik uyuşturucu, esrar ile suçtan elde edildiği değerlendirilen para ve hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.