İstanbul Havalimanı’nda uyuşturucu operasyonu: 586 kilo ele geçirildi
Ticaret Bakanlığı, Gümrük Muhafaza Ekiplerinin İstanbul Havalimanı’nda gerçekleştirdiği operasyon sonucunda 568 kilogram uyuşturucu ele geçirildiğini bildirdi.
Ticaret Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Gümrük Muhafaza Ekipleri tarafından İstanbul Havalimanı’nda uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdiğini açıkladı.
Paylaşıma göre, operasyon çerçevesinde 568 kilogram uyuşturucu madde yakaladı.
Paylaşımda, çocukları ve gençleri uyuşturucuya karşı korumak için tüm gayretin gösterileceğini belirtilirken, illegal ticarete tevessül edenlere fırsat verilmeyeceği ifade edildi.
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