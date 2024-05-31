‘Uyutmayı çözüm olarak görmüyoruz’

Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, sokak hayvanları düzenlemesiyle ilgili, “Biz uyutmayı çözüm olarak görmüyoruz. Her aşaması takip edilmeli” dedi.

Emirhan Çoban
Yayınlanma: 31.05.2024 - 04:00
‘Uyutmayı çözüm olarak görmüyoruz’
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Çalıştayda konuşan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, sokak hayvanları düzenlemesiyle ilgili, “Biz uyutmayı çözüm olarak görmüyoruz. Her aşaması takip edilmeli” dedi. 

Çalıştayda Ankara Kent Konseyi Başkanvekili Prof. Dr. Savaş Zafer Şahin, İzmir Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu ve Adana Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin konuşma yaptı.


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