Uzaklaştırma kararı biter bitmez eşinin kapısına dayandı

Yayınlanma: 09.09.2023 - 11:29

Güncelleme: 09.09.2023 - 11:56

İstanbul Sultangazi'de meydana gelen olayda eşiyle boşanma aşamasındaki Yasemin E., annesinin evinde yaşamaya başladı.

Boşanma süreci içerisinde eşi sık sık Yasemin E.'nin yaşadığı eve gelerek kendisini ve ailesini rahatsız etti. Yasemin E.'nin şikayetçi olması üzerine eşine uzaklaştırma kararı verilerek elektronik kelepçe takıldı.

Uzaklaştırma kararının bittiği gün,Yasemin E.'nin yaşadığı evin önüne gelen adam, yine tehditler savurdu.

Yasemin E. o anları cep telefonu ile görüntüledi. Görüntülerde, sokak ortasındaki adamın, balkondaki Yasemin E.'ye, "Çık bakalım dışarı" dediği duyuluyor.

AĞUSTOS AYINDA 29 KADIN CİNAYETİ!

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun (KCDP) Ağustos ayı raporuna göre, Ağustos ayında 29 kadın cinayeti gerçekleşti, 21 kadın ise şüpheli şekilde ölü bulundu.

Öldürülen 29 kadından 8’i boşanmak istemek, barışmayı reddetmek, evlenmeyi reddetmek, ilişkiyi reddetmek gibi kendi hayatına dair karar almak istemesi bahanesiyle, 1’i bakımının zor olması, 1’i kumanda sebebiyle kavga edilmesi, 1’i ise nefret bahanesi ile öldürüldü. 18 kadının ise neden öldürüldüğü belirlenemedi.