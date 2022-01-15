Üzeri kirli işçisini otomobilinin bagajında taşıyan kişiye 1665 lira ceza

15 Ocak 2022 Cumartesi, 15:42

Gazipaşa ilçesinde Şehit Ast. Kd. Üçvş. Süleyman Gür Bulvarı'ndaki yapı market önünde, çarşamba günü saat 16.00 sıralarında bir patron, çalışanını otomobilin bagajında taşıdığı görüldü.

Sürücü otomobilinden inerken, çalışanının ise bagajdan çıktığı anlara ilişkin görüntüleri savcılık talimatıyla inceleyen Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, işveren ve işçiye ulaştı.

ŞİKAYET YOK

Polis merkezinde ifadeleri alınan ve isimleri açıklanmayan bu kişilerin akraba olduğu belirtildi. Patron ile işçi ifadesinde şikayetçi olmadıklarını belirtti.

Patrona Trafik Tescil Büro Amirliği tarafından araç dışında yolcu taşımaktan 1665 lira para cezası kesildi.