Üzerindeki ‘kızarmış tavuk’ görseli tepki çekmişti: Beypiliç’ten açıklama geldi!

Yayınlanma: 22.01.2025 - 18:24

Güncelleme: 22.01.2025 - 18:24

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki 238 kişinin konakladığı otelde çıkan yangında 76 kişi yaşamını yitirdi. Yangında hayatını kaybedenler, Bolu Abant İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Hastane morgunun kapasitesinin dolması üzerine Beypiliç firmasına ait soğuk hava depolu tıra getirildi. Tır üzerindeki kızarmış tavuk görselinin bulunması sosyal medyada tepki çekmişti.

Söz konusu olayla ilgili Beypiliç, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Beypiliç'in açıklaması şu şekilde:

"Önceliğimiz hızlı destek sağlamak olduğu için ilk etapta araç üzeri giydirmeler ile zaman kaybedilmemiştir

Değerli Vatandaşlarımız, Bolu Kartalkaya'da yaşanan ve hepimizi derinden sarsan elim olayda hayatını kaybeden vatandaşlarımızın acısıyla doluyuz. Elim olay sonrası resmi kurumlardan gelen talep üzerine: soğuk hava sistemine sahip araçlarımızı toplumsal dayanışma anlayışımızla olay yerine gönderdik. Bu gibi olaylarda bilindiği gibi zamanla yarışılması ve hızlı aksiyon alınması oldukça önemlidir. Önceliğimiz hızlı destek sağlamak olduğu için ilk etapta araç üzeri giydirmeler ile zaman kaybedilmemiştir fakat devamında yola çıkan ekip arkadaşlarımız, olay yerine ulaşan araçlarımızın üzerinde yer alan logoları kapatmışlardır.

Ancak basın mensuplarının, araçlarımızın üstü kapatılmadan önce çekilmiş fotoğrafları servis etmeleri duyarlı vatandaşlarımızı ve sadece yardım amacı ile orada bulunan kurumumuzu derinden üzmüştür. Markamızın, toplumumuzu yaralayan bu tür acılı olaylardan reklam amaçlı yararlanması asla söz konusu olamaz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz.”