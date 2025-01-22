Son dakika haberi... Üsküdar'da işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın

Üsküdar'da işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı. Yangın İstanbul'da pek çok noktadan görüntülenirken henüz yangına dair bir açıklama yapılmadı.

Son dakika haberi... Üsküdar'da işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın
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AA/DHA
Yayınlanma: 22.01.2025 - 16:55

Üsküdar'da işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı. Yangın İstanbul'un birçok noktasından görülüyor. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Yangın nedeniyle oluşan duman, tüm boğaz hattından görülebiliyor.

Aktarılan bilgilere göre yangın Burhaniye Kazım Karabekir Sokak'ta bulunan inşaat sahasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangın sonucu 3 konteyner tamamen yandı.

İtfaiye ekipleri, diğer konteynerlere de sirayet eden yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.

250 işçinin çalıştığı şantiyede 20 konteynır yandı. Yangında can kaybı yaşanmadı.


Etiketler: #Üsküdar #Çamlıca #Yangın

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