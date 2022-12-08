Üzerine kale direği düşen 8 yaşındaki futbolcu ağır yaralandı

08 Aralık 2022 Perşembe, 14:03

Çaykur Rizespor’un alt yapı tesislerinde 8-10 yaş takımında yer alan 8 yaşındaki Yiğit Demirel’in antrenman öncesi arkadaşlarıyla vakit geçirdiği sırada kale direğine asılması sonucu direk üzerine düştü.

Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekipleri ve tesis çalışanları tarafından ambulansa konulan minik futbolcu, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirildi.

Yoğun bakıma kaldırılan ve kafatasında kırık olduğu tespit edilen minik sporcunun yaşam mücadelesi devam ediyor.

KULÜPTEN AÇIKLAMA YAPILDI

Olayın hemen ardından açıklama yapan Çaykur Rizespor, kulübü tarafından idari soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Yapılan açıklamada “7 Aralık 2022 Çarşamba günü saat 16.45 sularında altyapı tesislerimizde elim bir olay yaşanmış, antrenman öncesi sahada oynayan çocuklardan birinin kale direğine asılması sonucu 2014 doğumlu futbolcumuz Yiğit Demirel‘in üzerine kale direği düşmüştür. Futbolcumuzun tedavisi Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde devam etmektedir. Rizespor ailesi olarak büyük bir üzüntü içinde olmakla birlikte konuyla ilgili derhal idari soruşturma başlatılmıştır. Minik Yiğit'e ve ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşması için dualarınızı bekliyoruz” ifadelerine yer verildi.



