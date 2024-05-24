Üzerine su döküldü... Sinirlenip evi kurşunladı!

Esenyurt’ta bir şahıs, bina altında otururken üzerine su dökülmesine sinirlenip eve kurşun yağdırdı.

AA
Yayınlanma: 24.05.2024 - 11:20
Üzerine su döküldü... Sinirlenip evi kurşunladı!
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Olay, Pınar Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, bina altında oturan iki kişinin üzerine birinci kat balkonundan su döküldü. Kimliği henüz bilinmeyen şahıslardan birisi durum üzerine sinirlendi.

Olay yerinden ayrılıp 10 dakika sonra silahla geri gelen şahıs ailenin evine ateş etti. Mermi balkon duvarına gelirken olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Konuyla ilgili polise şikayetçi olan aile şüphelinin yakalanmasını istedi.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaşanan olay anı ise apartmana ait güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde, 2 kişinin otururken üzerine su dökülmesi ve sonrasında üzerine su dökülen şahısın eve ateş edip kaçması yer aldı.


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