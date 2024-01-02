Üzerine vestiyer düşen 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Elazığ’da evde üzerine vestiyer düşen 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Olay, merkez Kültür Mahallesi Kayısılı Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 yaşındaki E.S.B.’nin üzerine evde vestiyer düştü.
Vestiyerin altından çıkartılan E.S.B., özel bir hastaneye kaldırıldı. Buradan Fethi Sekin Şehir Hastanesine sevk edilen talihsiz çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
E.S.B.’nin cansız bedeni Fırat Üniversitesi Hastanesi morgunda yapılan otopsinin ardından Asri Mezarlığına gözyaşları içerisinde defnedildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Uyarıların ardından korkutan deprem!
- İstanbul'a kar uyarısı!
- Yeni yıl sabahına deprem ile uyandılar
- 'Ankara adayı kesinleşti, İstanbul yüzde 70'
- 'İsrail'i destekleyenlerden farkınız ne?'
- Uçaklar pistte çarpıştı: Ölüler var...
- Yine yolcu otobüsü faciası!
- Dikkat çeken 'Suudi Arabistan' ayrıntısı!
- 7 ay bozulmadan tazeliğini koruyor...
- 'Komünist Başkan' ile ilgili çarpıcı iddia