Üzerine vestiyer düşen 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Elazığ’da evde üzerine vestiyer düşen 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İHA
Yayınlanma: 02.01.2024 - 14:42
Üzerine vestiyer düşen 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
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Olay, merkez Kültür Mahallesi Kayısılı Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 yaşındaki E.S.B.’nin üzerine evde vestiyer düştü.

Vestiyerin altından çıkartılan E.S.B., özel bir hastaneye kaldırıldı. Buradan Fethi Sekin Şehir Hastanesine sevk edilen talihsiz çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

E.S.B.’nin cansız bedeni Fırat Üniversitesi Hastanesi morgunda yapılan otopsinin ardından Asri Mezarlığına gözyaşları içerisinde defnedildi.


Elazığ çocuk ölümü

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