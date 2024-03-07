Üzerine yıldırım düşen ev küle döndü

Yayınlanma: 07.03.2024 - 11:39

Güncelleme: 07.03.2024 - 11:39

Süphan Dağı eteklerinde bulunan 2 bin 317 rakımlı Kışkılı köyünde sabaha karşı Nesim Baytar isimli şahsın evine yağışla birlikte yıldırım düştü. Yıldırım sesi ve yanık kokusuyla uyanan Baytar, aile fertlerini kısa sürede evden çıkartırken, ev ise yanarak kullanılamaz hale geldi.

Ev sahibi Nesim Baytar, yıldırım düşmesiyle birlikte evin salonunda yanık korkusunu fark ettiğini belirterek, “Ailemi abimin evine götürdüm. Havanın yağışlı olması nedeniyle hiçbir müdahale edilmedi ve evim komple yanarak külle döndü” ifadelerini kullandı.