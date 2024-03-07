Mersin'de bina yangını... 3 çocuk mahsur kaldı!

Akdeniz ilçesinde 4 katlı binada çıkan yangında, evlerinde mahsur kalan 3 çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Çocuklar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

AA/İHA
Yayınlanma: 07.03.2024 - 10:31
Mersin'de bina yangını... 3 çocuk mahsur kaldı!
Abone Ol google-news

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesine bağlı Siteler Mahallesi 5627 Sokak'ta 4 katlı binanın son katında yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın çıkan katta mahsur kalan 3 çocuk, eve giren itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR!

Kurtarılan çocuklar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü.

İtfaiyenin söndürdüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.


Çocuk haberleri itfaiye haberleri Mersin haberleri Mahsur haberleri Yangın haberleri

İlgili Haberler

Bodrumda çıkan yangında 8 kişi mahsur kaldı

Bodrumda çıkan yangında 8 kişi mahsur kaldı
İstanbul'da bina yangını... 2 kişi mahsur kaldı!

İstanbul'da bina yangını... 2 kişi mahsur kaldı!
Otelde korkutan yangın: Mahsur kalan yurttaş 3. kattan aşağı atladı!

Otelde korkutan yangın: Mahsur kalan yurttaş 3. kattan aşağı atladı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Son Dakika: Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Bakan Işıkhan açıkladı

Son Dakika: Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Bakan Işıkhan açıkladı
Rekabet Kurulu’ndan bahis sitesi Nesine’ye rekor ceza!

Rekabet Kurulu’ndan bahis sitesi Nesine’ye rekor ceza!
Yazar Eylem Tok lüks aracıyla ölümlü kazaya karışan oğlunu Mısır'a kaçırdı: 'Annelik iç güdüsü...'

Yazar Eylem Tok lüks aracıyla ölümlü kazaya karışan oğlunu Mısır'a kaçırdı: 'Annelik iç güdüsü...'
Son Dakika: Stadyumun yanında yangın çıktı… Maç ertelendi!

Son Dakika: Stadyumun yanında yangın çıktı… Maç ertelendi!
TEM'de 5 kişinin öldüğü kazada yeni ayrıntılar ortaya çıktı: ‘Otobüs, TEM kenarında indirdi’ iddiası

TEM'de 5 kişinin öldüğü kazada yeni ayrıntılar ortaya çıktı: ‘Otobüs, TEM kenarında indirdi’ iddiası
Settar Tanrıöğen’den bir kötü haber daha geldi

Settar Tanrıöğen’den bir kötü haber daha geldi
İBB’den Ramazan’da 200 bin aileye destek

İBB’den Ramazan’da 200 bin aileye destek
ABD’de başkan adayları kesinleşti: Cumhuriyetçi Nikki Haley yarıştan çekildi!

ABD’de başkan adayları kesinleşti: Cumhuriyetçi Nikki Haley yarıştan çekildi!