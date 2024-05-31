Üzerine yıldırım düşen tarım işçisi hayatını kaybetti

Sivas’ta arazide çalıştığı esnada üzerine yıldırım düşen tarım işçisi hayatını kaybetti.

DHA
Yayınlanma: 31.05.2024 - 14:29
Üzerine yıldırım düşen tarım işçisi hayatını kaybetti
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Nevşehir’den patates ekimi yapmak için Sivas’a gelen Osman Demirbaş traktörden indiği sırada üzerine yıldırım düşmesi sonucu ağır yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Hafik Devlet Hastanesi’ne kaldırılan işçi, yapılanan ilk müdahalenin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Ağır yaralanan Demirbaş hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


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