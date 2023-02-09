Hadise'den deprem çağrısı: 'İnsanlarımıza yardım edin'

Yayınlanma: 09 Şubat 2023 - 11:24

Güncelleme: 09 Şubat 2023 - 11:27

Ünlü şarkıcı Hadise, Kahramanmaraş'ta meydana gelen Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da yıkıcı etkiye sebep olan deprem ile ilgili paylaşım yaptı.

Sosyal medya hesabından yaptığı deprem çağrısıyla dünyaya seslenen Hadise, şunları söyledi:

"Türkiye’nin yardıma ihtiyacı var! Depremi yaşayan tüm şehirlerimize ama özellikle Hatay ve Kahramanmaraş’ın birçok yeri hala yardım bekliyor. Lütfen dünya bize yardım etsin! Lütfen kurtarma operasyonlarına yardım etmeleri için insan desteği gönderin! Hava sıcaklığı eksilerde! İnsanlarımıza yardım edin!"

"DAYANMASI ÇOK ZOR"

Hadise, daha sonra bir mesaj daha yayınlayarak, "Ölümle savaşan çocuklar, bebekler, anneler, babalar, aileler... Yıkılıp giden hayaller, hayatlar ve rüyalar... Uyumaktan, yemek yemekten dahi utanan bizler... Dayanması çok zor" ifadelerini kullandı.