Uzmanı açıkladı... Beklenen tarih verildi: İstanbul'a ne zaman kar yağacak?

Yayınlanma: 01.01.2024 - 15:48

Güncelleme: 01.01.2024 - 15:48

Türkiye genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ediyor. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, canlı yayında İstanbul'a kar yağışı için tarih verdi.



"İstanbul'a ne zaman kar yağacak" sorusuna 10 gün sonrasını işaret eden Prof. Dr. Şen, şu ifadeleri kullandı:

"Balkanlardan soğuk hava kütlesi geliyor. Kar ihtimali çok yüksek. Ama önümüzde daha 10 gün var. 10 gün öncesinden tahmin yapmak yine de akıl karı değil. Böyle bir olasılık olduğunu söyleyelim. Marmara bölgesinden başlayarak, Batı Karadeniz ve İç Anadolu bölgesinde sıcaklıkların 5,6 derece düşeceği hatta Trakya’da 0 derecelere kadar düşeceği bir soğuk hava geliyor

Kar yağışı için hem soğuk hem de yağışlı hava olması gerekir. Nemin olması da gerekir. Eğer sistemler çok değişmez ise bu sistemi Marmara ve İstanbul’a kar yağacağını tahmin ediyorum. Kaç santim yağacağını ise ilerleyen günlerde söyleyeceğiz. 10-11 Ocak'ta yani Çarşamba akşamı başlayıp Perşembe akşamı da etkisini göreceğiz. 11-12-13-14 Ocak tarihlerine kayacak gibi duruyor."



