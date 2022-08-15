Uzmanlar Ege'de deprem için uyardı: İzmir ve Aydın’ın 100 kilometrelik alanı etkilenir

15 Ağustos 2022 Pazartesi, 04:00

İzmir’in Menderes ilçesinde dünsabah saat 06.18’de 3.9, 06.24’te ise Kuşadası Körfezi’nde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, İzmir ve Aydın’ın birçok ilçesinde hissedildi. Bölgede maddi hasar ve yaralanan olmadığı açıklandı. 30 Ekim depreminde 117 kişiyi kaybeden İzmirliler bir kez daha depremle uyandı.

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, İzmir-Kuşadası Körfezi’nde meydana gelen depremle ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Görür, “İzmir-Kuşadası Körfezinde 4.9 deprem oldu. Deprem Küçük Menderes graben faylarının devamında ama buradan geçen ve bazı araştırıcıların İzmir-Balıkesir fay zonu olarak kabul ettikleri KD-GB gidişli doğrultu atımlı fay zonu üzerinde de olabilir. Bu körfez Sisam depremiyle tetiklendi” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet’e Kuşadası depremini değerlendiren Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Kuşadası Körfezi’ndeki deprem, 30 Ekim 2020’de Yunanistan’ın Sisam (Samos) Adası’nda meydana gelen 6.9’luk depremin etkileri. Pazar günü meydana gelen deprem Gümüldür ve Efes fayları arasındaki deniz altı fayının kırılmasıyla meydana gelmiştir. İki fay uzun süredir hareketli değil ve yıkıcı etkisi olmamıştı. Bu faylar 5.7 ile 6.8 büyüklüğü arasında değişen depremler üretme olanağına sahip. Olası bir deprem sonrası, İzmir ve Aydın’ın yaklaşık 100 kilometrelik alanı etkilenir” diye konuştu.