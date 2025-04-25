Uzmanlara göre AFAD’ın açıkladığı İstanbul’daki üç bin toplanma alanı gerçeği yansıtmıyor: Kağıt üzerinde hazır

Yayınlanma: 25.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 25.04.2025 - 12:39

470 alandan 77’si kullanılıyor Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) verilerine göre, 1999 Marmara depreminin ardından belirlenen 470 toplanma alanından yalnızca 77’si bugün toplanma alanı olarak kullanılıyor. Zincirlikuyu, Bayrampaşa, Beşiktaş ve Kartal gibi merkezi bölgelerdeki toplanma alanlarının büyük kısmı artık alışveriş merkezleri, gökdelenler ve kamu binalarıyla kaplı.

İBB’ye yönelik operasyonlar kapsamında tutuklu bulunan Buğra Gökce’nin başkanı olduğu İstanbul Planlama Ajansı’nın (İPA) verilerine göre, İstanbul’daki 133 alışveriş merkezinden 95’i geçmişte toplanma alanı olarak belirlenen araziler üzerine inşa edildi. Betonlaşma geri dönülemez biçimde AFAD 3 bin toplanma alanının olduğunu belirtirken uzmanlara göre bu sayı gerçeği yansıtmıyor. Çünkü söz konusu alanların birçoğu kâğıt üzerinde var görünürken gerçekte binalarla kapatılmış durumda.

TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Sarıaltun, “Bu alanlar artık geri döndürülemeyecek biçimde betonlaştı. 3 bin alan var deniyor ama çoğu okul bahçesi ya da otopark. Kahramanmaraş depreminde gördük; bu tür yerler kâğıt üstünde var ama sahada yok hükmünde” dedi. Sarıaltun’a göre gerçek bir toplanma alanı, yalnızca açık bir alan değil, elektrik, su, tuvalet ve altyapıya sahip bir yaşam sahası olmalı. Cumhuriyet sahadaki gelişmeleri takip ederek ortaya çıkan sorunları derledi.

İstanbul’un bazı ilçelerinde öne çıkan tablo şu şekilde:

Sancaktepe’de toplanma alanının kapısı kilitli.

Gezi Parkı’nda kurulan çadırlar ekipler tarafından kaldırıldı.

Bağcılar’da toplanma alanı şantiyeye dönüştürüldü.

Şişli’de toplanma alanı olarak planlanan yerde rezidans inşaatı sürüyor.

İstanbul’da kişi başına düşen yeşil alan miktarı ilçelere göre büyük farklılık gösteriyor. AFAD’a göre bu rakam ortalama 1.29 metrekare. Ancak uzmanlar, afetler için en az 3 ila 5 metrekarelik alan gerektiğine dikkat çekiyor.

'YEŞİL ALANLAR İMARA AÇILMAMALI'

Uzmanlara göre afet sonrası gerçekçi bir kent güvenliği için şu adımlar atılmalı:

- Tüm kamuya açık alanlar yeniden incelenmeli, gerçek toplanma alanlarına dönüştürülmeli.

- Yeşil alanlar imara açılmamalı, yasal koruma altına alınmalı.

- Her alanda su, tuvalet, elektrik, düz zemin gibi altyapılar hazır olmalı.

- AFAD ve İBB işbirliğiyle mahalle bazlı tatbikatlar yapılmalı, halk bilgilendirilmeli.